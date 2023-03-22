В Сеуле построят самое большое колесо обозрения в мире

У него будет особенная конструкция – без привычных спиц.

Южная Корея планирует к 2025 году построить самое большое кольцо обозрения в мире с потрясающим видом на Сеул. Футуристическое Сеульское кольцо отличается от традиционного внешнего вида колес обозрения благодаря «инновационным технологиям».

Кольцо обозрения будет размещено свалке в парке Ханыль, которую столичное правительство Сеула (SMG) назвало «воротами в Сеул». В SMG заявили, что кольцо будет служить не только развлекательным заведением, но и станет культурным комплексом.

После постройки кольцо будет иметь высоту 180 метров, что выше на 35 метров кольца обозрения в китайской провинции Шаньдун, которое сегодня удерживает рекорд как самое большое кольцо обозрения в мире.

У посетителей будет возможность полюбоваться рекой Ханган, центром Сеула, горой Намсан и даже горой Пукхансан. Место было выбрано из нескольких альтернативных вариантов, но в итоге парк Ханыль был выбран как символ примирения.

«Парк Ханыль считается значимым местом из-за его символизма как ворот в Сеул и объединенную Корею, а также как место, географически близкое к Северной Корее, которое демонстрирует гармонию и воссоединение корейской расы», – говорится в заявлении SMG.

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Сообщается, что на колесе будет 36 каибнок-вагонов, в каждой из которых может разместиться 25 человек. SMG консультируется с международными экспертами в области архитектуры и инженерии, чтобы убедиться, что кольцо будет прочным и безопасным.

Проект колеса обозрения в Сеуле Фото: Seoul Metropolitan Government

«Ожидается, что Сеульское кольцо станет новой достопримечательностью города, которая укрепит его мировое положение и конкурентоспособность города, а также оживит местную экономику. Кроме того, это лучшее место для реализации муниципального видения города по поиску гармонии между горожанами, планетой, будущим и окружающей средой, учитывая прошлое парка Ханыль как свалки», – сообщают в SMG.