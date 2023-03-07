В Северном море Бельгии построят первый в мире искусственный остров – энергетический хаб

Расположится он в 45 километрах от побережья, остров станет хабом для ветряной энергии.

Оператор системы передачи электроэнерги под названием Elia собирается создать искусственный остров в Северном море, который будет функционировать в качестве энергетического узла. Помимо соединения морских ветряных электростанций с материком, он также будет подключаться к электрическим сетям соседних стран.

Сообщается, что возобновляемые источники энергии должны быть подключены к крупным сетям, чтобы гарантировать, что энергоснабжение может поддерживаться в соответствии со спросом потребителей.

Базирующаяся в Бельгии Elia планирует построить энергетический остров в Северном море, чтобы соединить свои оффшорные ветряные электростанции в зоне принцессы Елизаветы с материком. Расположенная в 45 километрах зона является второй морской ветровой зоной Бельгии и имеет запланированную мощность 3,5 ГВт.

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Расположенная на площади 281 квадратный километр зона состоит из трех отдельных областей, в которых разместятся морские ветровые парки у побережья Бельгии. Энергетический остров, запланированный Elia, будет централизовать энергию, производимую бельгийскими морскими ветряными электростанциями, и поставлять ее на материк по подводным кабелям.

Чтобы построить остров Elia планирует построить внешнюю стену по периметру с рядом бетонных конструкций на морском дне, а затем засыпать участок песком. Здесь же будет возведена инфраструктура для передачи энергии, а высокие стены защитят сооружения от сильных волн, ветра, дождя и затопления.

На острове также будет порт и вертолетная площадка, что позволит сотрудникам посещать сооружение и проводить техническое обслуживание. Инфраструктура передачи электроэнергии, такая как подстанции переменного тока, должна будет построена для минимизации потерь энергии. Строительство планируется начать в 2024 году и завершить к 2026 году.