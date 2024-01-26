авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Выбираем лучший кадр января: финал фототурнира
Выбираем лучший кадр января: финал фототурнира

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Выбираем лучший кадр января: финал фототурнира
Выбираем лучший кадр января: финал фототурнира

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Шереметьево у контрабандистов изъяли морские огурцы на 100 000 000 рублей

Фото: пресс-служба ФТС

Их пытались вывезти из страны в Китай.

В Московском аэропорту Шереметьево задержали контрабандистов, которые пытались вывезти в Китай 10 тонн дальневосточного трепанга, или морского огурца. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Морские огурцы (Holothuroidea) – это класс иглокожих, насчитывающий больше тысячи видов. Многие из них употребляются в пищу (по совокупности такие виды называются «трепангами»). Мировой рынок морских огурцов оценивается в более чем 200 миллионов долларов США в год, и рост спроса на этот деликатес ставит многие популяции на грань исчезновения.

В Китае (и других азиатских странах) трепанг очень ценен: он считается деликатесом с целебными свойствами. Его называют морским женьшенем — эликсиром молодости и долголетия, лекарством от множества болезней. 

В преступной группе оказались несколько граждан России и двое китайцев. Они выкупали огурцы на Дальнем Востоке, а потом перевозили и почтой отправляли за границу. Стоимость 10 тонн дальневосточного трепанга оценивается в 100 000 000 рублей.

В отношении сообщников возбудили 14 уголовных дел по статье о вывозе «стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Теперь каждому из них грозит до 12 лет колонии со штрафом до 1 000 000 рублей.

Морские огурцы имеют решающее значение для здоровья моря вообще и рифов в частности. Когда популяция многочисленна – она перерабатывает тонны лагунных отложений, очищая песок и повышая продуктивность экосистемы. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024