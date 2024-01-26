В Шереметьево у контрабандистов изъяли морские огурцы на 100 000 000 рублей

Их пытались вывезти из страны в Китай.

В Московском аэропорту Шереметьево задержали контрабандистов, которые пытались вывезти в Китай 10 тонн дальневосточного трепанга, или морского огурца. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Морские огурцы (Holothuroidea) – это класс иглокожих, насчитывающий больше тысячи видов. Многие из них употребляются в пищу (по совокупности такие виды называются «трепангами»). Мировой рынок морских огурцов оценивается в более чем 200 миллионов долларов США в год, и рост спроса на этот деликатес ставит многие популяции на грань исчезновения. В Китае (и других азиатских странах) трепанг очень ценен: он считается деликатесом с целебными свойствами. Его называют морским женьшенем — эликсиром молодости и долголетия, лекарством от множества болезней.

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В преступной группе оказались несколько граждан России и двое китайцев. Они выкупали огурцы на Дальнем Востоке, а потом перевозили и почтой отправляли за границу. Стоимость 10 тонн дальневосточного трепанга оценивается в 100 000 000 рублей.

В отношении сообщников возбудили 14 уголовных дел по статье о вывозе «стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Теперь каждому из них грозит до 12 лет колонии со штрафом до 1 000 000 рублей.

Морские огурцы имеют решающее значение для здоровья моря вообще и рифов в частности. Когда популяция многочисленна – она перерабатывает тонны лагунных отложений, очищая песок и повышая продуктивность экосистемы.