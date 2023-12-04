В Шотландии агрессивных серых белок сравнили с ХАМАС

Неоднозначное сравнение прозвучало в парламенте страны.

Шотландский парламентарий Джим Шеннон сделал неоднозначное высказывание: в ходе дебатов о защите аборигенного вида рыжих белок и контроле над популяцией инвазивного вида американских серых белок он сравнил последних с палестинским движением ХАМАС. В своем выступлении Шеннон рассказал о добровольцах из организации Ards Red Squirrel Group, которые защищают рыжих белок в округе Стрэнгфорд. По словам парламентария, организацию возглавляет команда рейнджеров национального фонда «Маунт-Стюарт».

«Рейнджеры находятся в постоянном контакте с местными землевладельцами, чтобы следить за популяцией рыжих белок и истреблять всех серых, которые осмеливаются туда проникнуть. Действительно, проблема заключается в самом присутствии серых белок. Серые белки — это ХАМАС беличьего мира», — сказал Шеннон.

Комментарий парламентария, прозвучавший уже после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, вызвал неоднозначную реакцию в парламенте Шотландии. Многие другие его члены отнеслись к словам Шеннона негативно — в том числе представитель либерал-демократов по иностранным делам Лейла Моран. У нее палестинское происхождение и она потеряла родственника в секторе Газа.

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«Есть время и место для того, чтобы говорить о невероятно сложном вопросе Израиля и сектора Газа, и есть дебаты о белках, не так ли? Если Джим Шеннон, с которым я часто общаюсь, хочет заняться вопросом привлечения ХАМАС к ответственности за их злодеяния, ему следует осторожнее относиться к подобным легкомысленным высказываниям», — подчеркнула она.

Серых белок завезли в Великобританию из Северной Америки в 1876 году. Согласно оценкам Фонда дикой природы, в настоящее время в Британии обитают 2,5 миллиона этих зверьков. Они уже давно досаждают и экономике страны, и ее экологии, и самым наглым образом третируют любимых британцами рыжих белок. Война между инвазивными серыми белками и местными обыкновенными рыжими идёт уже не первый год. И люди на стороне последних. Правительство пытается бороться с серыми белками разными методами. Одним из предложенных способов было подмешивание серым белкам в еду противозачаточных (чтобы они перестали неконтролируемо размножаться), также высказывались идеи подавать блюда из серых белок в британских ресторанах.

Ранее сообщалось, что белка оставила без электричества 10 тысяч жителей Вирджинии.