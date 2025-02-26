В Шотландии хотят ввести комендантский час для котов

В комиссии по защите животных считают, что пушистые охотники наносят большой урон окружающей среде.

В Шотландии призвали ввести комендантский час, во время которого домашние коты не смогут покидать жилище, а в свободное время выводить гулять их только на поводке. С подобными предложениями выступили представители Шотландской комиссии по защите животных (SAWC). Отчет вскоре будет рассмотрен кабинетом министров.

Самой экстремальной мерой, предложенной комиссией, является полный запрет на содержание домашних питомцев в некоторых районах, «уязвимых с точки зрения охраны природы».

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В комиссии настаивают, что шотландские коты ежегодно во время охоты умерщвляют и приносят в дар своим владельцам около 57 млн. млекопитающих, 27 млн. птиц и 5 млн. рептилий, что наносит серьёзный вред фауне региона. Введение комендантского часа хотя бы частично может решить эту проблему, но вряд ли свободолюбивым кошкам подобные ограничения придутся по душе.

В своей борьбе против кошачьих защитники от части копируют поведение коллег из Австралии: там против пушистых хищников несколько лет назад объявили настоящую войну.

Неудивительно, что отчет комиссии вызвал шквал негатива среди других зоозащитных организаций – в этот раз кошачьих. В Cats Protection заявили, что насильное содержание котов взаперти плохо скажется на их моральном и физическом состоянии, а ношение поводка приведёт к стрессу. Котам нужно лазать по деревьям и исследователь мир, утверждают представители организации. По их словам Шотландия — это страна «любителей кошек», которые являются незаменимыми компаньонами для пожилых и одиноких людей.

В правительстве сказали, что к рекомендациям Шотландской комиссии прислушаются. Речи о полном запрете на содержание кошек пока не идёт, но владельцам настоятельно рекомендовали чипировать своих питомцев.