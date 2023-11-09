В Шотландии спасли самую одинокую овцу, два года жившую среди скал

Животное отбилось от стада и не смогло вернуться обратно.

В Шотландии фермеры спасли овцу, которая застряла у подножия скал и прожила там два года. Об этом пишет The Guardian.

Овца по кличке Фиона поселилась на берегу залива Кромарти-Ферт. Впервые ее заметили два года назад: местная жительница Джиллиан Тернер сплавлялась на байдарке и увидела на галечном пляже возле скал отбившуюся от стада овцу. Шотландка решила, что животное сможет само добраться обратно на пастбище, и не стала ему помогать.

Однако два года спустя женщина решила сплавиться тем же маршрутом и снова обнаружила овцу — она оставалась на прежнем месте. Джиллиан с ужасом поняла, что Фиона так и не смогла найти свою отару и все это время жила в одиночестве.

«Для стадного животного это должно быть пыткой. Она, похоже, отчаянно пыталась привлечь наше внимание в тех двух случаях, когда мы проплывали мимо», — сказала женщина.

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Шотландка обратилась в общество по предотвращению жестокого обращения с животными, но там отказались спасать Фиону. Помощь неожиданно пришла от журналистов, которые узнали о «самой одинокой овце»: ведущая телепрограммы корпорации BBC Scotland Кэмми Уилсон провела целую спасательную операцию вместе с местными фермерами. Им удалось поднять овцу по крутому склону. Теперь Фиона будет жить в фермерском парке, где о ней позаботятся сотрудники.