В Шотландии завершились масштабные поиски лох-несского чудовища

Найти легендарное существо добровольцам не удалось, хотя это была крупнейшая экспедиция за полвека.

В Шотландии завершились крупнейшие за последние 50 лет поиски лох-несского чудовища. В них приняли участие более 200 добровольцев из самой Шотландии, а также Швеции, Франции, Японии, Германии и других стран. Один из добровольцев во время исследования услышал четыре характерных «хлюпанья» при тестировании систем записи — однако диктофон не смог зафиксировать источник этих странных звуков. Этот момент стал единственным примечательным событием за все время поисков.

В крупнейших за полвека поисках «Несси» впервые использовались дроны с инфракрасными камерами и гидрофоны. При этом первый раз легендарное существо в озере якобы наблюдали еще 90 лет назад — тогда менеджер отеля в местной деревне рассказала, что видела некое «водяное чудовище».

Первое письменное упоминание об огромном загадочном существе в водах озера Лох-Несс встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. В новейшее время появились многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших животное, которое в 1933 году с подачи редактора газеты Inverness Courier прозвали лох-несским чудовищем. Однако до сих пор не появилось ни одного доказательства его реального существования.

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Иллюстрация встречи Артура Гранта с Лох-Несским чудовищем в 1934 году. По словам Артура, он столкнулся с монстром на суше, когда ехал на мотоцикле ночью из Инвернесса в Драмнадрочит, примерно в 5 км от Лошенда, и спугнул его в озеро. Фото: Wikimedia Commons

Ранее сообщалось, что американский ученый опроверг общепринятую теорию, объясняющую происхождение легендарного чудовища из озера Лох-Несс в Шотландии.