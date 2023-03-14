В Швейцарии платят более 50 тысяч франков за переезд в деревню

Но есть несколько строгих условий.

Альбинен, расположенный в кантоне Вале, предлагает семьям около 55 тысяч швейцарских франков (около 4,5 миллиона рублей) за переезд в потрясающую деревню в горной долине.

Красивый район расположен на склоне горы на высоте 1300 метров над уровнем моря. Его традиционные шале смотрят вниз на обширные окрестности снежно-белых вершин.

Небольшой деревне уже некоторое время угрожает вымирание, поскольку все больше жителей переезжют из сельской живописной общины в близлежащие города. На конец 2020 года в селе проживало всего 243 человека. Но схема, первоначально запущенная в 2018 году, надеется изменить эту тенденцию.

Несмотря на то, что привлекательная деревня находится чуть более чем в 6,8 км от курортного города Лейкербад и в 35 минутах езды от столицы кантона Сиона и промышленного города Висп, Альбинен со временем опустел из-за отсутствия рабочих мест.

Альбинен расположен в живописном месте в швейцарских Альпах Фото: Vasile Cotovanu / flickr.com

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Альбинен предлагает семьям 25 тысяч швейцарских франков на взрослого и еще 10 тысяч на ребенка. Хотя такая сделка в обмен на переезд выглядит заманчиво, есть некоторые требования. Чтобы остановить отток населения, Альбинен ищет людей в возрасте до 45 лет. Также они должны быть гражданами Швейцарии с видом на жительство C.

Если вы являетесь гражданином страны ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли, либо гражданином США или Канады, такой вид на жительство можно получить, прожив в Швейцарии в течение пяти лет.

А ещё придется жить в доме стоимостью не менее 200 000 швейцарских франков и оставаться в Альбинене в течение 10 лет.

Президент муниципалитета Бит Джостин в 2017 году сказал, что Альбинен отличается тишиной, феноменальными видами, отличным качеством воздуха и большим количеством солнечных дней в году. Он также добавил, что крупных жилых комплексах групп инвесторов в деревне не может быть и речи. Кроме того, после отъезда после 10 лет проживания придется вернуть деньги.

Шале в Альбинене Фото: Jean-Louis Pitteloud / flickr.com

Общая площадь небольшой деревни составляет 15,5 квадратных километров. Половина территории возделывается для сельскохозяйственных целей, вокруг города есть несколько фруктовых садов.

Местная экономика во многом зависит от туризма. Ряд домов, которые забросили уехавшие бывшие жители, превратились в для отдыха и сдаются в краткосрочную аренду для посетителей. Зимой лыжники могут отправиться на снежные вершины близлежащего курорта Риндерхютте в окружении захватывающих дух панорамных видов на Альпы.