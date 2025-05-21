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В Швейцарии утка «превысила скорость» и попала на дорожную камеру

В Швейцарии утка «превысила скорость» и попала на дорожную камеру

В полиции пошутили, что птица могла быть рецидивисткой.

В Швейцарии утка превысила скорость на дороге и попала на камеру видеонаблюдения. Об этом пишет Sky News.

В полиции сообщили, что утка была поймана дорожным радаром на скорости 52 км/ч, тогда как районе действует ограничение в 30 км/ч. И это не первый случай: в 2018 году утка пролетала мимо камеры с такой же скоростью и в том же месте. Власти предположили, что это могла быть та же самая птица или «её проворный родственник».

«Мы проверяем камеры каждый год, и данные тщательно архивируются», — заявили в управлении полиции.

Там отметили, что происшествие позабавило сотрудников, потому они решили поделиться им с общественностью. 

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