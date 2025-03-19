В Швейцарии водителя оштрафовали на 100 тысяч долларов за «опасную езду»

Нарушитель ехал слишком близко за другой машиной по шоссе.

Швейцарец был оштрафован на более чем 100 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей) за слишком близкое следование за другим автомобилем на шоссе — сумма почти вдвое превышает цену его машины. Швейцария славится жесткими правилами дорожного движения и высокими штрафами, размер которых зависит от доходов нарушителей. Богатые водители платят больше, даже за мелкие нарушения.

Так, юрист из кантона Аргау получил штраф в 109 500 долларов после того, как приблизился к другому автомобилю на скорости около 120 км/ч, держась на дистанции 7–12 метров. Штраф рассчитан исходя из его годового дохода в 1,8 млн долларов. Решение суда было подтверждено Верховным судом страны, несмотря на попытки адвоката оспорить наказание.

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