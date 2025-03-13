В Словакии бобр попытался лишить питьевой воды пять тысяч человек

Он построил плотину между очистной станцией и местом водозабора.

Бобр в словацком национальном парке возвел плотину в Кленовой долине, создав угрозу дефицита питьевой воды для пяти тысяч местных жителей. Плотина была построена между станцией водоочистки и местом забора воды, что привело к загрязнению воды отходами животного. Это создает серьезную опасность для жителей близлежащих деревень.

По словам директора парка Петера Олексы, ситуацию планируется разрешить гуманными мерами. Для этого будут созданы условия, делающие пребывание бобра на данном участке неудобным, чтобы он самостоятельно переместился в другое место, где его деятельность не представляет опасности для людей.

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Ранее сообщалось, что в Чехии бобры за два дня построили плотину, которую чиновники планировали установить на протяжении семи лет.