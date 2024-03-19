В Словакии медведь догнал и растерзал белорусскую туристку

Хищник напал на женщину в районе горного массива Низкие Татры.

В Словакии дикий медведь растерзал туристку из Республики Беларусь, которая вместе со своим спутником в пятницу, 15 марта, отправилась прогуляться в районе горного массива Низкие Татры. Увидев агрессивного зверя, 31-летняя женщина и ее 29-летний спутник бросились в разные стороны, при этом медведь погнался за туристкой. Когда спасатели прибыли в район по вызову мужчины, они нашли пострадавшую на дне глубокого оврага.

Помочь ей было уже невозможно — предположительно, она стала жертвой медведя. В то же время, по другой версии, женщина сорвалась с обрыва. Хищник был рядом с ней, однако сбежал при появлении спасателей с собаками. Спутника женщины они нашли на вершине обрыва — он был «испуган, но невредим». В настоящее время следователи выясняют, что именно произошло с туристкой.

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Ранее сообщалось, что в Индии четыре агрессивных медведя-губача напали на супружескую пару и сломали женщине обе руки.