В Словакии убили медведя – до этого он напал на пятерых человек

При этом активисты считают, что власти ликвидировали не того зверя.

В Словакии власти поручили убить медведя после нападения на пятерых человек. Но охотники не уверены, что устранили того самого хищника, передает BBC News.

По данным службы новостей, 17 марта бурый медведь зашел в небольшой город Липтовски Микулаш, где начал бродить по улицам и напал на пятерых людей, включая десятилетнюю девочку. Двоим пострадавшим потребовалась срочная медицинская помощь.

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После того, как об этом стало известно властям, они инициировали поиски агрессивного хищника. В течение десяти дней охотники искали зверя при помощи дрона — им удалось найти некого медведя и убить его, чтобы избежать других возможных нападений. Министр природных ресурсов Томас Тараба отчитался о проделанной работе и поблагодарил причастных к ней.

Случившееся вызвало гнев оппозиционных политиков: они заподозрили правительство и ответственных лиц в желании уладить проблему любой ценой. Экоактивист и член партии «Прогрессивная Словакия» Михал Вьезик заявил, что министр «просто хотел побыстрее замять дело из-за приближающихся выборов — потому охотники, возможно, нашли "не того медведя"».

По утверждению активиста, вместо самца медведя весом 80-100 килограммов (такое описание сделали благодаря видеозаписям, на которые попал хищник) убили медведицу весом около 70 килограммов. А факты об этом стали известны лишь потому, потому что прохожий нашел на обочине дороги бумаги, выброшенные ответственными лицами.