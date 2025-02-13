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В Сочи еноты устроили оргию на крыше машины

В Сочи еноты устроили оргию на крыше машины

Водителя задержали полицейские.

В Сочи задержали водителя такси, на крыше которого спаривались еноты. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

Видео с енотами, устроившими оргию на автомобиле, сняли очевидцы и выложили в социальные сети. Ролик быстро стал вирусным: пользователи гадали, как животные забрались на крышу и почему решили начать там совокупляться.

Как отметили в МВД, водителя задержали инспекторы ГИБДД и доставили в ближайший отдел. Сочинец рассказал, что перевозил енотов по просьбе друга. А на крышу их посадил, чтобы зверьки не испортили салон. Во время поездки еноты не пострадали.

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