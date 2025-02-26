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В Сочи под лавиной погиб инструктор по фрирайду

В Сочи под лавиной погиб инструктор по фрирайду

Двух сноубордистов, которых он сопровождал, удалось спасти.

Известный инструктор по горным лыжам пропал в Сочи после схода лавины. 28-летний Иван Хорьков сопровождал двух туристов на сноубордах в районе курорта «Роза Хутор», когда внезапно их накрыло снегом. Группа фрирайдеров спускалась со склона вне оборудованной трассы – сам Иван передвигался на лыжах. 

На месте схода лавины спасателям удалось обнаружить лишь одну из лыж инструктора и его перчатку. По их словам, шансы найти Ивана живым на данный момент являются минимальными. Поиски тела мужчины были приостановлены из-за погодных условий – в районе Красной Поляны продолжаются снегопады. 

Власти Сочи настоятельно рекомендуют туристам избегать лишней опасности и не покидать отели.

Фото: МЧС России
Кадры со спасенными ночью сноубордистами

Во вторник ночью двух участников группы из Краснодара – 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава — удалось обнаружить сотрудникам МЧС. Сообщается, что они самостоятельно отправили спасателям свои координаты. На опубликованных сотрудниками МЧС кадрах видно, что сноубордисты находятся в удовлетворительном состоянии. После обнаружения мужчин передали для осмотра врачам. 

Николай и Ярослав отметили, что до злополучного спуска не были знакомы с Иваном – его контакт достался им от общего знакомого. Судя по информации из социальных сетей, Иван Хорьков работал инструктором по горным лыжам в Москве и Сочи, тренировал российских знаменитостей, имел соответствующие сертификаты и удостоверение инструктора.

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