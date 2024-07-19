В Сочи с новыми силами начнут вылавливать нудистов

Под особое внимание возьмут соблюдение этических норм на «диких» пляжах курорта.

Во всех четырех крупных районах Сочи проходят рейды на отдыхающих в обнаженном виде, рассказал глава департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Святослав Ершов.

«В Сочи усилили рейды с целью выявления нарушения этических норм пребывания на незакрепленных территориях береговой полосы всех районах Сочи, в том числе граждан, находящихся на пляжных территориях в обнаженном виде», – сказал Ершов.

Чиновник пояснил, что на оборудованных пляжах курорта, где работают видеокамеры, есть спасатели и медпункты, за сводом правил поведения так пристально следят. В Большом Сочи в летний сезон открывается около 170 таких пляжных зон. А вот на «диких» пляжах курортах, например в Лазаревском районе, отдыхающие зачастую могут позволить себе вольности. Официально в Сочи нудисткие пляжи отсутсвуют – даже если отдыхающие воспринимают некоторые места как таковые.

А вы знали? Пляж «Спутник» в Хостинском районе пользуется особенной популярностью среди любителей обнажиться из-за своей удаленности от центра. По словам местных, ещё недавно там располагалось граффити с «правилами нудистского пляжа».

«В летний курортный сезон на постоянной основе выявляются факты нахождения людей в обнаженном виде на пляжных территориях, на которых даже запрещено купание», - отметил Ершов.

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Полицейские и сотрудники администрации Сочи обещают теперь более пристально следить за соблюдением этических норм на всех пляжных территориях курорта. Нарушителям грозят штрафы.

«Случаи нарушения могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, за которое законом предусмотрена административная ответственность» – пояснил Ершов.

По данным администрации Сочи, рейды уже выявили как минимум 14 нарушений общественного порядка. Некоторых оголившихся нарушителей отпустили домой после объяснения правил поведения в общественных местах, а на больше чем половину граждан составили административные протоколы. Сообщается, что нудистов из Лазаревского района доставили в отдел полиции. В каком именно виде, не уточняется.