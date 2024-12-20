В Сочи спасли туриста, который упал в глубокий овраг

Мужчину из Ижевска достали при помощи 200-метрового троса.

Российский турист, сорвавшийся в глубокий овраг в Сочи, был спасен при помощи 200-метрового троса. Пострадавшим оказался 31-летний мужчина из Ижевска, который прибыл на отдых в село Красная Воля. Он долго призывал на помощь, пока его голос не услышал случайно проходившая мимо женщина.

Она не смогла самостоятельно помочь мужчине и вызвала спасательную службу. Сотрудники МЧС, использовав около 200 метров страховочного троса, преодолели густой подлесок и достигли пострадавшего. Затем они вынесли его на носилках на дорогу, где передали медицинским работникам скорой помощи. К счастью, несмотря на падение, мужчина получил лишь легкие ссадины и ушибы.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Бурятии двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя.