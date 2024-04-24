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В Сочи спасли туристов, которых унесло в море на сапах

Фото: Unsplash

Они не заметили коварное морское течение.

В курортном городе Сочи произошел инцидент, в результате которого трое отдыхающих оказались в опасной ситуации в открытом море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

Группа туристов, состоящая из семейной пары москвичей и женщины из Ростовской области, отправилась на рассвете кататься на сап-бордах. Затем их унесло далеко от берега морским течением, которое было невозможно заметить.

К счастью, сотрудники МЧС России были оперативно оповещены о происшествии и направили спасательную команду на катере в район предполагаемого местонахождения пропавших. После непродолжительных поисков удалось обнаружить туристов на расстоянии около полутора километров от береговой линии. Как оказалось, к тому моменту они уже значительно обессилели и не могли самостоятельно вернуться на сушу.

Спасатели благополучно доставили отдыхающих на берег, медицинское вмешательство не потребовалось. После инцидента представители МЧС России разъяснили туристам причины произошедшего и предостерегли их от повторения подобных рискованных действий в будущем.

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