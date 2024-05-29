В Сочи стартовал чемпионат России по фридайвингу

29 мая в акватории Черного моря признанные мировые величины в мире подводного спорта собрались в Сочи на Глубинном чемпионате России по фридайвингу.

Чемпионат организован силами неравнодушных ценителей погружения и лучших экспертов в этой области. Он состоится в Сочи впервые по правилам CMAS – Всемирной конфедерации подводной деятельности, основанной Жак-Ивом Кусто и признанной Международным олимпийским комитетом для проведения соревнований по подводному спорту.



Соревнования пройдут с 29 мая по 3 июня. Первенство проводится в четырех спортивных дисциплинах, победители определятся раздельно среди мужчин и женщин:

FIM - апноэ-ныряние в глубину по тросу;

CWT-BF - апноэ-ныряние в глубину в классических ластах;

CWT - апноэ-ныряние в глубину в ластах;

CNF - апноэ-ныряние в глубину.

Интересный факт По сравнению с другими видами спорта, школа фридайвинга имеет не столь долгую историю. Первый рекорд был зафиксирован всего 75 лет назад: в 1949 г. итальянец Раймондо Бухер достиг 30-метровой глубины. С тех пор человек научился нырять глубже – более чем на 100 метров. На текущий момент рекорд составляет 214 м (в категории «без ограничений»).

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Акватория Черного моря в районе проведения соревнований имеет наибольшую глубину 120 м, температура воды на поверхности – + 20°С, температура воды на глубине — + 9-10°С, видимость под водой — от 20 м. Организаторы обещают чистую и бирюзовую морскую воду, которая будет на 1,2 градуса теплее, чем у берега.



На чемпионате будут присутствовать спортсмены и рекордсмены в области фридайвинга. Среди них —Алексей Молчанов, многократный чемпион и действующий рекордсмен мира по фридайвингу: в общей сложности на его счету 34 мировых рекорда и 34 медали; Андрей Матвеенко — рекордсмен по глубинному соревновательному фридайвингу и Александр Кусакин — действующий рекордсмен мира и руководитель комитета по развитию парафридайвинга.

В числе проводящих чемпионат организаций значатся: Федерация подводного спорта города Сочи, Федерация подводного спорта Краснодарского края, организаторами соревнований выступают Министерство спорта России и Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Генеральным спонсором чемпионата стала сеть ресторанов «Мидийное Место», владелец которой, Алексей Аюпов, является увлеченным фридайвером и поклонником всего, что связано с морем.

Интересный факт Глубинные соревнования по фридайвингу относятся к числу самых трудных по части организации и являются одними из самых финансово затратных. Это первые соревнования в России, которые проводятся на открытой воде по правилам CMAS (море, океан).