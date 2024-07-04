В Сочи туристы катались на банане и увидели труп

Бездыханное тело обнаружили недалеко от посёлка Горный Воздух.

В Сочи во время морской прогулки на надувном банане россияне обнаружили труп человека. О происшествии сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи», поделившись кадрами с места происшествия.

На видео, снятом очевидцами, можно заметить лежащее на берегу тело, выловленное спасателями и предусмотрительно прикрытое черной тканью. Недалеко можно увидеть дежурящих полицейских, в то время как в непосредственной близости от трупа беспечно плещутся в воде отдыхающие.

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По сообщениям, погибший был обнаружен дрейфующим на поверхности воды на расстоянии примерно полутора километров от береговой линии посёлка Горный Воздух.

Личность и причины смерти погибшего пока не установлены.

Ранее мы рассказывали о том, что 20-летнюю туристку унесло в бушующее Чёрное море во время романтической прогулки по сочинскому пляжу «Ривьера». Её тело обнаружили спустя почти пять дней.