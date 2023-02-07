В Сочи зафиксировали толчки после землетрясения в Турции

Их сила составляла не более трех баллов — эксперты назвали это некритичным.

В Сочи зафиксировали отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции. Их сила по ощущениям составляла не более трех баллов, сообщила РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

«Два-три балла по ощущениям докатилось до Сочи: от Сириуса до Центрального района. Утром было много форшоков (небольшие толчки) — это нормальное явление. А днем, в 13.24, были зафиксированы толчки сильнее, в два-три балла примерно», — сказала Карпович.

Как объяснила сейсмолог, такие толчки некритичны, и они могут происходить до тех пор, пока не выйдет вся энергия . Отголоски после крупных землетрясений в соседних странах обычно не превышают трех баллов и не несут опасности.

В пресс-службе администрации федеральной территории Сириус, где находятся крупные отели и олимпийские объекты, рассказали, что никакой информации о землетрясении от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало. Кроме того, толчков не ощущалось в Адлерском районе и Республике Абхазия.

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Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь на понедельник в провинции Кахраманмараш на юге Турции, эпицентр находился неподалеку от города Газиантеп с населением более миллиона человек. Толчки также чувствовали в Сирии, Ливане, Ираке и на границе Армении и Грузии.

По последним данным, в Турции погибли более 3 500 человек, более 22 000 получили ранения и травмы, несколько тысяч зданий и сооружений (в том числе, турецкая крепость Газиантеп, построенная во времена Римской империи) были повреждены или разрушены. Стихийное бедствие коснулось десяти провинций страны, в которых проживают порядка 13 000 000 человек.

«Самым большим утешением для нас стало то, что более 8 000 наших граждан были спасены живыми из-под завалов», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Сирии жертвами землетрясения стали 812 человек, 1449 получили ранения. В Минздраве страны отметили, что точное число погибших и пострадавших пока неизвестно. Оно может быть значительно больше.