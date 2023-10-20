В составе «Моны Лизы» обнаружили токсичное вещество

Это открытие является еще одним примером того, как современные методы анализа открывают новые данные об исторических артефактах.

Леонардо да Винчи хорошо известен тем, что в своих работах использовал не совсем традиционные методы и вещества для рисования, и учёные до сих пор совершают новые открытия в отношении них. Последним из таких открытий является необычная смесь токсичных пигментов, найденных при изучении его главного шедевра, «Моны Лизы».

Исследователи из Франции и Великобритании изучили крошечный микрообразец, взятый из потайного уголка Моны Лизы, применив различные методы рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии для идентификации использованных веществ.

Как и ожидалось, команда обнаружила не только нефть и свинцовые белила, но и редкое соединение – плюмбонакрит (Pb(CO3)3O(OH)2). Плюмбонакрит образуется в результате взаимодействия масла и оксида свинца (II) (или PbO), что позволяет предположить, что именно последнее соединение использовал Да Винчи.

«Леонардо, вероятно, пытался приготовить густую краску, подходящую для покрытия деревянной панели Моны Лизы, обрабатывая масло высоким содержанием оксида свинца (II), PbO», – пишут исследователи.

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То же самое соединение PbO было обнаружено в нескольких микрообразцах, взятых с поверхности «Тайной вечери», еще одной известной картины Леонардо да Винчи. Однако единственные упоминания о PbO в произведениях итальянского художника касались средств по уходу за кожей и волосами.

Хотя редкое соединение и не упоминается в его трудах, тем не менее, похоже, что да Винчи использовал этот оксид свинца в качестве грунтового слоя. Об этом уже высказывались гипотезы, но теперь у нас есть более прямые доказательства.

Считается, что да Винчи нагрел оксид свинца(II) и растворил его в льняном или ореховом масле, получив смесь, которая была более густой и сохла быстрее, чем традиционные масляные краски. Этот рецепт затем использовался другими художниками. Например, плюмбонакрит был обнаружен в картине Рембрандта «Ночной дозор», созданной в 1642 году – почти через полвека после «Моны Лизы».

Интересные факты На протяжении всех 46 лет карьеры, прошедших по большей части во Флоренции и Милане, в Леонардо не ослабевала тяга к знаниям, помноженная на решимость постигнуть все, на что только ни упадет его пытливый взор. Он штудировал латынь, собирал стихи и читал Евклида и Архимеда. Там, где другие удовлетворялись тем, что видно всем и сразу, он пытался разглядеть мельчайшие детали – будь то геометрические углы или расширение зрачка, – перескакивая из одной области в другую и в то же время ища точки соприкосновения между ними. Он рисовал цветы и летательные аппараты, конструировал боевые машины для Лодовико Сфорца, создавал праздничные украшения из павлиньих перьев и разрабатывал проект по изменению русла Арно.