В США 40 обезьян сбежали из биолаборатории. Их никак не могут поймать

Полицейские нашли животных, но те не даются им в руки.

В США 40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра в Южной Каролине. За ними охотятся полицейские — часть животных уже нашли, но пока никак не могут поймать, сообщает телеканал NBS News.

В департаменте шерифа города Йемасси американцам рекомендовали держать двери и окна закрытыми, чтобы предотвратить проникновение обезьян в дома. Чем так опасны зверьки из биолаборатории, в полиции не раскрыли. Но не исключено, что они могут переносить опасные болезни.

До побега животные содержались в центре Alpha Genesis — эта компания владеет лицензией на управление колонией из 3,5 тысячи приматов и работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе тестирует способы лечения заболеваний головного мозга. Точный вид беглецов неизвестен, но центр работает с макаками и капуцинами. В каких экспериментах участвовали сбежавшие животные, не сообщается

Известно, что обезьяны это молодые самки весом около трех килограммов каждая. Власти заверили, что пока эта группа обезьян не использовалась для экспериментов. По данным газеты Post and Courier, побеги приматов уже случались в этом районе несколько раз, в том числе в прошлом мае и в 2016 году.

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