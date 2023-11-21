В США акула из зоопарка родила без помощи самца

Рожденный путем «непорочного зачатия» акуленок оказался здоровым.

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Самка глазчатой кошачьей акулы из Брукфилдского зоопарка в штате Иллинойс (США) родила акуленка без участия самцов, с которыми не контактировала четыре года. «Непорочное рождение» произошло 23 августа после пяти месяцев инкубации — этот случай стал вторым в неволе для этого вида. При этом сотрудники зоопарка несколько месяцев не показывали акуленка публике, но вскоре юная 14-сантиметровая акула все же предстанет перед зрителями в аквариуме.

Она появилась на свет благодаря партеногенезу — форме размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. Такой феномен порой наблюдают у живущих в неволе акул, птиц, ящериц и змей. Но для млекопитающих он невозможен, поскольку в клетках спермы содержится важная часть генной информации. Между тем внезапно ставшая матерью глазчатая кошачья акула прибыла в Брукфилдский зоопарк еще в 2019 году.

А в минувшем году она достигла возраста семи лет и половой зрелости, после чего стала откладывать 2-4 яйца каждый месяц. Одно из них успешно развилось в эмбрион. При этом акулы, рожденные путем партеногенеза, нередко бывают довольно хрупкими, но акуленок из Брукфилдского зоопарка оказался совершенно здоров. У него отличный аппетит и он с удовольствием поедает фарш, состоящий из рыбы и морепродуктов.

Ранее сообщалось, что ученые впервые зафиксировали случай непорочного зачатия у крокодилов: самка острорылого крокодила, которая 16 лет жила в изоляции в вольере парка рептилий Reptilandia в Коста-Рике, сделала кладку яиц.