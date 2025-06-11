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В США аллигатор попал в ДТП с мотоциклистами

В США аллигатор попал в ДТП с мотоциклистами

Двое байкеров оказались в больнице после столкновения с рептилией.

В округе Волусия (штат Флорида, США) два мотоциклиста оказались в госпитале после того, как столкнулись на дороге с крупным аллигатором. 67-летний Кэмерон Гилмор и 25-летняя Брэнди Гросс путешествовали вместе с группой байкеров.

В какой-то момент Кэмерон заметил на дороге предмет, похожий на крупную автопокрышку — но быстро выяснилось, что на деле это аллигатор длинной почти в два метра. Мотоциклисты не смогли уклониться от столкновения с ним и сильно пострадали. Кэмерон серьезно повредил ногу и пальцы стопы, а Гросс получила травму головы и повреждение кисти руки.

«Я только успела подумать: «Вот дерьмо!». Потом перелетела через руль и приземлилась на траву», — рассказала девушка.

Медицинским работникам удалось обнаружить раненого аллигатора неподалеку от трассы, но дальнейшая судьба животного неизвестна. Теперь Кэмерона Гилмора в шутку называют «Человеком-Аллигатором», а Брэнди Гросс — бывшая фанатка команды Florida Gators («Аллигаторы Флориды») — задумалась о смене спортивных предпочтений.

Ранее сообщалось, что в Китае аллигатор выжил после прыжка с 20-го этажа.

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