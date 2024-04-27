В США аллигатор застрял в трубе и провел там полгода

Нос рептилии изменил цвет из-за постоянного трения о решетку.

Аллигатор в США застрял в дренажной трубе и находился там полгода. Хищник попал в дренажную трубу в городе Хилтон-Хед-Айленд (штат Южная Каролина). Шесть месяцев за ним наблюдали местные жители, после чего обратились к специалисту Мэтту Крейкару, который работает в организации по спасению диких животных и борьбе с вредителями.

Крейкар приехал на место, снял решетку с одного конца трубы и освободил аллигатора. Когда рептилия выбралась наружу, она сразу же побежала к воде. Специалист заметил, что нос аллигатора изменил цвет из-за постоянного трения о решетку. По словам Крейкара, аллигатор выжил благодаря брумации — это вариант гибернации, способность рептилий впадать в спячку.

«Когда температура падает, они отключаются. Поэтому аллигатору не нужно было столько есть, сколько летом. Я уверен, что через эти трубы проплывала рыба и черепахи, поэтому он не голодал», — объяснил специалист.

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Ранее сообщалось, что в США поймали самого большого аллигатора в истории.