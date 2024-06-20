В США беглый осел стал вожаком оленей

Животное также могло расправиться с пумой ударом копыта.

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Осел по кличке Дизель, который убежал от своего хозяина в США, был найден среди оленей. Терри Дрюри из Калифорнии лишился своего питомца Дизеля еще в 2019 году: во время похода осел испугался пумы и сбежал. Позже его заметили на снимке, сделанном фотоловушкой, однако все последующие попытки найти животное оказались безуспешными.

В течение пяти лет Терри пытался забыть о своем любимце, но все равно думал о нем. Дизеля совершенно случайно обнаружил охотник Макс Финнел в 2024 году. Мужчина наблюдал за стадом оленей-вапити, когда заметил среди них осла. Охотник предположил, что осел мог быть лидером стада, так как животные следовали за ним.

Также Финнел рассказал, что местные жители обнаружили в этом районе останки пумы, которую, скорее всего, ударили копытом. Есть вероятность, что именно Дизель расправился с хищником. Когда Финнел опубликовал эту историю в соцсетях, ее прочитал Терри Дрюри. Хозяин был очень рад тому, что его осел остался жив и нашел новых друзей. Однако Терри подчеркнул, что Дизель заслужил свободу и возвращаться на ферму не стоит.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейские арестовали осла, напавшего на двух человек, и обвинили его в нанесении побоев.