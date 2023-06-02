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№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Майский фототурнир: Встречайте победителей!
Майский фототурнир: Встречайте победителей!

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В США боец ММА победил в схватке трехметрового аллигатора

Фото: Unsplash

Необычное противостояние развернулось на парковке начальной школы.

В городе Джексонвилл (штат Флорида, США) 33-летний боец смешанных единоборств (ММА) Майк Драгич вступил в схватку с трехметровым аллигатором на парковке начальной школы. При этом за противостоянием наблюдали 200 зрителей.

«Мы приехали туда, я зашел через ворота, и он был там, готовый к бою, прямо на парковке. Нам просто нужно было выполнить задачу», — рассказал Драгич.

Боец схватил аллигатора за хвост и попытался оттащить, но тому удалось вырваться. Тогда Майк обошел его и схватил за шею.

«Я буквально чувствовал себя Бэтменом», — заявил он.

Драгич прыгнул на загривок рептилии, а несколько пожарных уселись ей на спину, чтобы помочь удержать. После этого аллигатора связали и позже успешно увезли со школьной парковки.

Ранее сообщалось, что в США мужчина поймал двухметрового аллигатора, подобравшегося к игровой площадке в парке. 

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