В США боец ММА победил в схватке трехметрового аллигатора

Необычное противостояние развернулось на парковке начальной школы.

В городе Джексонвилл (штат Флорида, США) 33-летний боец смешанных единоборств (ММА) Майк Драгич вступил в схватку с трехметровым аллигатором на парковке начальной школы. При этом за противостоянием наблюдали 200 зрителей.

«Мы приехали туда, я зашел через ворота, и он был там, готовый к бою, прямо на парковке. Нам просто нужно было выполнить задачу», — рассказал Драгич.

Боец схватил аллигатора за хвост и попытался оттащить, но тому удалось вырваться. Тогда Майк обошел его и схватил за шею.

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«Я буквально чувствовал себя Бэтменом», — заявил он.

Драгич прыгнул на загривок рептилии, а несколько пожарных уселись ей на спину, чтобы помочь удержать. После этого аллигатора связали и позже успешно увезли со школьной парковки.

Ранее сообщалось, что в США мужчина поймал двухметрового аллигатора, подобравшегося к игровой площадке в парке.