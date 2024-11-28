В США бык затоптал юного чемпиона по родео

Инцидент произошел во время тренировочного мероприятия в Таллахасси.

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В США 17-летний чемпион по родео среди юниоров из Флориды Уокер Смит получил серьезные травмы при нападении быка. Инцидент произошел во время тренировочного мероприятия в Таллахасси. Бык сбросил подростка, затем напал на него и нанес удары копытами в область груди. Это привело к коллапсу обоих легких и серии микроинсультов у пострадавшего.

21 ноября Смита прооперировали, сейчас он находится под присмотром врачей-неврологов в больнице. Юноша парализован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Родители Уокера заявили, что у них остается много вопросов относительно произошедшего, ответы на которые они еще не получили.

Отец пострадавшего рассказал, что сначала им сообщили лишь о том, что бык ударил сына в грудь, но позже последовал звонок о необходимости срочной госпитализации. Уокер начал участвовать в соревнованиях по родео в возрасте 12 лет и стал известен в 2022 году, выиграв чемпионат своего штата.

Ранее сообщалось, что в США бык сбежал с арены во время родео и напал на женщину в красной рубашке. Помимо нее пострадали еще два человека.