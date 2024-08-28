В США чихуахуа спасла хозяев ценой своей жизни

Собака разбудила супругов в момент начала пожара.

В штате Колорадо собака породы чихуахуа пожертвовала своей жизнью ради спасения своих хозяев. Когда в доме Виктора и Сюзанны Элкинс начался пожар, они уже крепко спали. Их разбудила собака внука. Семилетняя Каддлс прыгала по груди мужчины и лаяла на него.

Мужчина проснулся и вместе с женой выбежал на улицу. Только тогда пожилая пара осознала, что собака не последовала за ними. Виктор вернулся в дом и долго искал Каддлс в дыму и пламени, пока не обжег ногу. Позже пожарные обнаружили бездыханное тело собаки под кроватью. Сюзанна предположила, что чихуахуа отравилась угарным газом.

Семья тяжело переживает потерю Каддлса, особенно ее хозяин, 13-летний мальчик. Подросток вспоминает свою собаку как любящую и игривую. Он объяснил, что дал ей такое имя потому, что она любила обниматься (кличка собаки Cuddles переводится с английского как «обнимашки»).

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