Девочка нашла во дворе розового кузнечика. Почему он такой?

Шанс на встречу с таким насекомым составляет всего 1%.

Девятилетняя Мэделин Лэндекер из города Бентон (штат Арканзас, США) поймала редкого розового кузнечика в своем дворе. Она назвала насекомое Милли и поселила дома в пластиковом контейнере. Мэделин, которая мечтает стать ветеринаром и увлекается биологией, знала, что кузнечик такого окраса является большой редкостью.

Фото: Tony Landecker

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Вероятность встретить такого розового прыгуна составляет около 1%. Девочка также показала свою находку в школе, где ее одноклассники и учителя уже прозвали ее «экспертом по насекомым».

У Милли нет одной конечности, и Мэделин предположила, что кузнечика могла схватить одна из девяти куриц, за которыми она ухаживает.

Розовые кузнечики появляются из-за мутации, при которой в хитиновом панцире насекомого образуется избыток красного пигмента и недостаток черного. Это явление известно, как эритризм. Такие насекомые крайне уязвимы, поскольку лишены естественной маскировки и легко становятся добычей хищников.

Розовые кузнечики – это довольно необычная и редкая мутация, но все же они встречаются в разных местах относительно регулярно: в прошлом году мы писали об аналогичном случае. Большинство подобных свидетельств — из Великобритании, и речь всегда идет о кузнечиках вида конек короткокрылый (Chorthippus parallelus).

Ранее сообщалось, что американская семья во время прогулки по пляжу полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс) обнаружила редчайшего синего омара.