В США дружелюбного кота взяли на службу в аэропорт

Он стал членом местной команды зверей, которые оказывают психологическую поддержку пассажирам.

В аэропорту города Сан-Франциско (штат Калифорния, США) черно-белый кот с добрым нравом стал членом местной команды животных психологической поддержки.

Когда-то 14-летний кот по кличке Дюк Эллингтон Моррис был бездомным. В 2010 году его забрали с улицы в приют, где кота заметила пятилетняя девочка и уговорила родителей забрать питомца домой. Его назвали в честь знаменитого джазового музыканта Дюка Эллингтона.

При этом хозяев кота приятно удивил его спокойный и добрый нрав, поэтому они сертифицировали Дюка как «психотерапевтического питомца». В этом статусе на протяжении десяти лет он посещал пациентов в больницах по всему Сан-Франциско, а недавно поступил на службу в городской аэропорт. Теперь кот будет помогать пассажирам справляться со стрессом из-за путешествий. Его «коллегами» стали несколько собак, кролик по кличке Алекс Великий и свинья ЛиЛу.

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Программа психотерапевтических животных была запущена в аэропорту Сан-Франциско в 2013 году. Затем, во время пандемии COVID-19, её прервали на 20 месяцев, после чего она возобновилась в 2021 году. В рамках программы животные-терапевты ходят по терминалам аэропорта в жилетках с надписью «Погладь меня» и успокаивают тревожных путешественников.

Ранее сообщалось, что в Польше попытались похитить толстого кота по кличке Гацек, который является главной достопримечательностью города Щецин.