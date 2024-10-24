В США горные козлы спасли туристов от медведя

Необычный случай произошел в Национальном парке Глейшер.

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В Национальном парке Глейшер в Скалистых горах (США) группа туристов спаслась от медведя благодаря горным козлам. Путешественник Питер Донахо, спускаясь с холма, увидел группу из 15 человек, которые быстро поднимались вверх. Примерно в 15 метрах за ними следовал огромный медведь гризли — хищник явно намеревался догнать людей.

Вместе с другими туристами Донахо смог подняться на вершину холма и обернуться лицом к медведю. У мужчин были средства защиты, включая спреи против медведей, на случай возможной атаки. Медведь начал двигаться медленнее и постепенно приближаться к людям. Неожиданно он заметил стадо горных козлов неподалеку.

Животные отвлекли хищника — и он покинул тропу, направившись к ним. Для Донахо это стало одним из самых волнующих событий в его жизни, ведь медведь преследовал его и других туристов около пяти минут. Все участники этой истории остались невредимы, хотя они и нарушили правила поведения при встрече с медведем, поскольку убегать от него не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что заколка для волос спасла женщину от медведя-гризли.