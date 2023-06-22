В США город закрыли на карантин из-за одной улитки

Она может переносить паразитов, опасных для человека.

В США целый город закрыли на карантин из-за того, что там заметили гигантскую улитку — ахатину. Она может переносить паразита, смертельно опасного для людей, пишет New York Post.

Ахатинов ввезли во Флориду с Гавайев в 1960-х годах. Тогда очень быстро стало понятно, что эти улитки представляют большую угрозу для сельского хозяйства, так как поедают более 500 видов растений, в том числе овощи и фрукты. При этом одна гигантская улитка может отложить до 1,2 тысячи яиц в год.



Позже выяснилось, что ахатины еще и переносят паразита Angiostrongylus cantonensis. Он может вызывать у людей ангиостронгилез — тяжелую болезнь, поражающую головной мозг. Лекарств от нее пока не существует.

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Карантин ввели в начале июня в городе Мирамар (штат Флорида). Там поселилась по меньшей мере одна такая улитка, и сейчас специальные службы обрабатывают территорию размером примерно пять с половиной квадратных километров химикатами для предотвращения распространения моллюсков.

Сами жители могут выезжать из «опасной зоны», но им запрещено ввозить туда любые растительные материалы, где могут быть яйца ахатин.

В 2010 году во Флориде произошло массовое нашествие ахатин. С того времени на борьбу с моллюсками тратятся огромные деньги. Так, например, за последнее десятилетие на это ушло 23 миллиона долларов. Во время мероприятий по дезинфекции штата было ликвидировано около 170 тысяч ахатинов.