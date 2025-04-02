В США гусь стал терроризировать посетителей мебельного магазина

Таким образом птица защищала свое гнездо.

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Сотрудники мебельного магазина в Огайо, США, оказались вынуждены извиняться перед клиентами из-за агрессивного поведения местного канадского гуся. Птица стала регулярно нападать на посетителей возле входа в магазин Ashley, распуская крылья и ударяя клювом в стекло двери, что вызывало беспокойство среди работников.

Как объяснила одна из сотрудниц, Николь Рейс, гусь обороняет свое гнездо, которое расположено неподалеку, где его партнерша высиживает яйца. Персоналу приходилось защищать себя от нападений птицы, используя лопаты.

Так как усмирить гуся не получилось, руководство магазина решило переместить вход. Возле старой двери появилось объявление с просьбой использовать альтернативный вход и извинениями за возможные неудобства. Однако, несмотря на все это, Николь Рейс заверила, что ей удалось наладить контакт с птицей, и теперь она больше не угрожает.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте Шерегеш уже второй год подряд наблюдается нарушитель порядков: агрессивный глухарь регулярно нападает на отдыхающих.