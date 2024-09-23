В США кит сначала проглотил, а потом выплюнул тюленя

Туристы стали свидетелями необычного происшествия в проливе Хуан-де-Фука.

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Туристы в США стали свидетелями необычного зрелища: горбатый кит проглотил тюленя, а затем выплюнул его обратно. Это произошло в проливе Хуан-де-Фука, который находится между островом Ванкувер в Канаде и штатом Вашингтон в США. Во время путешествия гиды заметили горбатого кита по имени Зиллион, который считается одной из главных местных достопримечательностей.

На глазах у путешественников кит неожиданно проглотил тюленя, а затем выплюнул его обратно. По словам директора турфирмы Эрин Глесс, тюлень просто ловил рыбу, ел ее у поверхности, когда оказался в пасти кита. Она отметила, что размеры глотки горбатых китов мешают им поедать больших существ, таких как тюлени.

Ранее специалисты из Гавайского университета в Маноа (США) обнаружили, что горбатые киты способны изготавливать и применять «орудия труда». Они делают это, используя пузыри воздуха, которые образуют своеобразную сеть, заслон для потенциальной пищи.