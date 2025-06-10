В США кошка вместе с туристами упала со 120-метрового утеса. Она выжила!

Животное получило перелом ребер и повреждения внутренних органов, но осталось в живых – в отличие от хозяев. Теперь её приютила женщина из команды спасателей.

Кошка Мираж пережила невероятное падение с высоты около 120 метров в Брайс-Каньоне (США). Во время прогулки ее владельцы сорвались упали с утеса, увлекая за собой животное в рюкзаке. В результате трагичного инцидента туристы погибли, а когда на место гибели прибыли спасатели, они обнаружили в их рюкзаке кошку, которая чудом осталась живой. При этом Мираж получила серьезные травмы, включая перелом ребер и повреждения внутренних органов.

Благодаря своевременному лечению в ветеринарной клинике Лас-Вегаса, Мираж полностью оправилась от травм. Ее новая владелица, Челси Тугау, нашлась среди спасателей, занимавшихся поиском тел погибших туристов. Сотрудники приюта подчеркнули, что этот счастливый исход стал настоящим подарком судьбы для животного.

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Ранее сообщалось, что в США пес спас своего владельца, который не справился с управлением и упал на машине в ущелье.