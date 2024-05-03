В США кошка запрыгнула в посылку и улетела в другой штат

Она оказалась в другом штате США и чудом вернулась домой.

В США работники Amazon спасли кошку, которая запрыгнула в коробку и случайно отправилась в посылке из штата Юта в Калифорнию, передает BBC News.

Кошку-путешественницу обнаружили сотрудники склада компании Amazon в Калифорнии только спустя неделю. Животное оказалось в одной из коробок с возвращенными товарами. В то время хозяева Гальяны (так зовут кошку) никак не могли понять, куда она пропала, и вели безуспешные поиски.

Как оказалось, Гальяна запрыгнула в большую коробку с ботинками, которые ее хозяева купили на сайте, но решили вернуть. Хозяева не заметили животное и отправили посылку.

«Наша кошка просто обожает коробки, это такая особенность ее характера», — пояснила владелица животного Керри Кларк.

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Найти хозяев кошки удалось благодаря чипу. Когда сотрудник склада заметил животное, он отнес его к ветеринару. Тот просканировал микрочип, нашел имя и телефон Кларк и позвонил ей. Женщина была очень удивлена тем, что случилось с ее питомицей, и поблагодарила работника Amazon за возвращение Гальяны.