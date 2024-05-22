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В США кот получил докторскую степень по литературе

Фото: Vermont State University

Кот Макс на фоне здания университета Вермонта

Университет Вермонта решил наградить кота Макса за его учтивость.

Кот Макс из США получил ученую степень за активное участие в жизни университета Вермонта. Коту присудили звание доктора литературы в честь предстоящего выпускного вечера. Кампус университета Вермонта принял решение наградить Макса за его доброжелательность, поскольку тот уже долгое время является неотъемлемой частью университетской семьи.

Макс проживает вместе со своими хозяевами в доме, который находится рядом с главным входом в университет. Он часто посещает кампус и общается со студентами. Как рассказала хозяйка кота Эшли Доу, Макс провел в университете около четырех лет. Студенты делают с ним селфи, и ему нравится проводить экскурсии с абитуриентами.

Студенты называют Эшли мамой Макса, а выпускники, приезжая в город, иногда навещают ее, чтобы узнать, как дела у кота. Однако Макс не будет присутствовать на выпускном вечере — документы передадут Эшли позже.

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