В США крокодил и аллигатор устроили схватку за место под солнцем

Эти рептилии вместе встречаются в дикой природе лишь в Южной Флориде.
В национальном парке Эверглейдс (США) крокодил и аллигатор устроили драку. Инцидент произошел 19 марта, когда посетители заметили как рептилии устроили схватку около велопарковки. Тейлор Боначеа, гулявший в парке, стал свидетелем агрессивных укусов и рычания рептилий.
Зрители были шокированы происходящим. Боначеа считает, что конфликт возник из-за борьбы за теплое место. После поражения аллигатор отступил, оставив крокодилу возможность греться на солнце.
Южная Флорида — единственное место, где в дикой природе встречаются американские крокодилы и аллигаторы. Основные отличия между ними — строение зубов и форма морды: у крокодилов морда узкая, V-образная, а у аллигаторов — широкая, U-образная. Крокодилы имеют серо-коричневую окраску, тогда как аллигаторы — черные.
Ранее сообщалось, что во Флориде аллигатор растерзал 85-летнюю старушку, гулявшую с собакой возле озера. Женщина погибла на месте.
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