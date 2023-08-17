В США медведь заявился на свадьбу и съел все десерты

Незваный гость оставил молодоженов без угощения.

В штате Колорадо (США) медведь стал неожиданным гостем на свадьбе местных жителей, Брэндона Мартинез и Кейлин Макросси-Мартинез. Дикий зверь, искавший еду, заглянул в праздничный шатер молодоженов, который решили разместить на природе: косолапый нашел стол с десертами и стал лакомиться сладостями. Охрана быстро заметила медведя и прогнала его.

Однако тот успел слопать все праздничные лакомства – к огорчению молодоженов и гостей их праздника. Невеста опубликовала на своей странице в соцсетях серию фотографий: на одной из них видно, как черный медведь стоит на столе и поедает десерты. Необычные снимки привлекли внимание пользователей сети.

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«Сначала в ход пошли лимонные батончики, а затем канноли, которые мы особенно хотели попробовать. К сожалению, нам ничего не досталось», — заключила американка.

Ранее сообщалось, что голодный медведь украл 60 кексов из пекарни в США.