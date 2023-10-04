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В США медведи ворвались к людям на пикник: съели котлеты и запили кока-колой

Фото: @melmelll7197

Отдыхающие тщетно пытались прогнать зверей громкими звуками.

В городе Нейпервилл (штат Иллинойс, США) два медведя ворвались на пикник и доели всю еду, какую нашли. По словам 26-летней Мелани Фри, она вместе с друзьями готовила бургеры на улице у леса, когда увидела приближающихся зверей. Вместе люди попытались отпугнуть медведей громкими звуками.

«Мы начали кричать, стучать кастрюлями и всячески пытались их отпугнуть, но они не реагировали. Мы быстро выключили гриль, схватили приготовленные бургеры и побежали в дом, так как были очень напуганы», — сообщила девушка.

Отдыхающие поднялись на второй этаж дома, вышли на балкон и стали смотреть за незваными гостями. Один из них подошел к грилю, открыл лапой крышку, а затем стал есть сырые котлеты для бургеров. Вскоре к нему присоединился и второй медведь. Один из зверей также смог проткнуть банку диетической кока-колы и запил ей мясо.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове — инспекторы охотнадзора сделали это после того, как животное начало кидаться на людей.

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