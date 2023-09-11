В США мужчину арестовали за попытку переплыть океан в «беличьем колесе»

Суд признал Реза Балучи виновным в нарушении морского законодательства.

В США арестовали 51-летнего Реза Балучи — выходца из Ирана, который хотел пересечь Атлантический океан на самодельном судне, напоминающем беличье колесо. Береговая охрана заметила Балучи примерно в 100 километрах от острова Тайби-Айленд (штат Джорджия). Мужчина находился внутри самодельного одноместного гребного колеса: Балучи шел внутри него и тем самым приводил его в движение.

Команда береговой охраны попросила морехода показать документы на свое «беличье колесо», но тот ответил, что «не может их найти». Тогда Балучи попросили перейти на катер, после чего он пригрозил свести счеты с жизнью, показав нож. На следующий день ситуация повторилась — но мореход показал уже два ножа, а также провода, которые якобы были частью самодельного взрывного устройства (СВУ).

Полиция два дня пыталась передать агрессивному мореходу продукты и воду, а заодно объяснить, что надвигается ураган. В конце концов Балучи все же сдался: он рассказал, что на своем «беличьем колесе» хотел дойти до Великобритании, а историю с СВУ просто выдумал. В итоге его самодельное судно признали небезопасным, а самого Балучи арестовали за препятствование высадке не борт судна представителей власти и нарушение морского законодательства. Позже его выпустили под залог в 250 тысяч долларов.

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Рез Балучи попытался отправиться в плавание на самодельном судне уже четвертый раз за десять лет. В 2014 году он пробовал добраться от Флориды до Бермудских островов в самодельном пластиковом пузыре, но попал в шторм — его спасла береговая охрана. Вторая попытка, в 2016 году, также обернулась провалом. А в 2021 году в «беличьем колесе» Балучи хотел добраться из Флориды в Нью-Йорк, но потерпел фиаско, преодолев лишь 40 километров. «Я знаю, что делаю, и я не тупой!», — так мореход прокомментировал тот провал в одном из интервью.

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