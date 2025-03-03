В США находят зловещие «ведьмины бутылки». Ученые не хотят их открывать

Артефакты вынесло на берег вдоль Мексиканского залива.

На пляжах в США вдоль Мексиканского залива стали находить так называемые «ведьмины бутылки». За последние годы на берег выбросило восемь таких артефактов, пишет Fox News. По поверьям, древние оккультные предметы предназначались для погребения злых духов.

Как рассказали в Университета Макгилла, бутылки могли быть запечатаны еще в XVI и XVII веках: люди верили в ведьм и их способность вызывать болезни посредством заклинания. Но считалось, что злые чары можно отразить, заперев их в «ведьминой бутылке». Если все сделать правильно, то такой предмет мог и отразить заклинание, и мучить ведьму, чтобы у нее не осталась иного выбора, кроме как самой снять его.

Внутри бутылок могут находиться травы, человеческие волосы, гвозди и телесные жидкости. Создавали их, скорее всего, не на территории США, а в Карибском бассейне или в Южной Америке. Некоторые из найденных бутылок — сосуды для уксуса, который изготавливают на Гаити.

Исследователь Джейс Таннелл, изучающий бутылки, признался, что хранит их на заднем дворе на хорошо освещенном участке. Жена попросила не приносить их в дом.

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«Я не боюсь их, но и не собираюсь их открывать. Если они изготавливались, чтобы запереть в них заклинания и прочее, то зачем рисковать?» — пошутил Таннелл.

Между тем, ученые и правда считают, что открывать такие бутылки не нужно. И даже неважно, по какой причине — из-за страха перед «злым духом» или из-за вероятной биологической опасности.