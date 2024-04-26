В США нашли застреленного дельфина – с пулями в голове и сердце

За информацию об убийце заплатят 20 000 долларов.

В американском штате Луизиана нашли застреленного дельфина-афалину с пулей в сердце. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США объявило награду за информацию об убийце животного, пишет New York Post.

Остатки молодого дельфина нашли 14 марта на берегу океана. Их отправили на вскрытие, которое показало, что неизвестный пустил несколько пуль в сердце морского животного, мозг и позвоночник.

Правоохранительный отдел NOAA пообещал выплатить 20 000т долларов (почти 2 000 000 рублей) за информацию, которая поможет найти и арестовать преступника.

В США действует закон о защите морских млекопитающих. Он предусматривает наказание за причинение вреда дельфинам, в том числе, крупные штрафы и лишение свободы.

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