В США обнаружена бутылка с запиской — возможно, старейшая в мире

Американка Эми Смит Мерфи прогуливалась по пляжу города Оушен-Сити в штате Нью-Джерси и наткнулась на бутылку необычно голубого цвета. Внутри - визитная карточка старинной компании.

Найденная в Нью-Джерси бутылка c запиской может оказаться самой древней из тех, что когда-либо находили, сообщает the Philadelphia Inquirer.

Семья 49-летней Эми Смит Мерфи провела собственное расследование, предположив, что послание в бутылке может быть датировано 6 августа 1876 года. На загадочной бутылке была выгравирована надпись Barr & Brother Philadelphia.

Просмотрев онлайн-каталоги подобных бутылок, исследователи наткнулись на аналогичные сосуды, датируемые 1870-ми годами. Во-вторых, послание внутри содержало визитную карточку компании W. G. & J. Klemm Manufacturers and Wholesale Dealers in Gents Furnishing Goods, которая занималась производством мебели в 1800-х годах, а её владелец предположительно скончался в 1917.

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Более того, рукописная надпись на другой стороне визитка упоминала некую яхту «Нептун» у берегов Атлантик-Сити, а также город Нью-Джерси и краткую дату: «6 августа 76».

Сложив все кусочки пазла воедино, семья предположила, что скорее всего послание в бутылке следует датировать именно 1876 годом. Если это подтвердится, то записка в бутылке окажется самой ранней из когда-либо обнаруженных – предыдущий рекорд принадлежит посланию от 12 июня 1886 года, найденному на острове Ведж в Австралии.

Сейчас женщина обратилась в Книгу рекордов Гиннесса за подтверждением, что её находку действительно можно считать новым рекордсменом подобного рода.