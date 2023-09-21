В США отдыхающие на пляже голыми руками спасли огромную акулу

Морская хищница выбросилась на берег.

На курорте Пенсакола-Бич (штат Флорида, США) туристы на пляже голыми руками спасли огромную акулу-мако, которая выбросилась на берег. Морская хищница на большой скорости приблизилась к берегу, выскочила на песок на линии прибоя, а потом застряла.

«Она несколько минут пыталась вернуться в воду, а потом муж пошел помогать», — рассказала супруга одного из спасителей акулы.

Ее муж вместе с другими очевидцами голыми руками попытался вернуть акулу в воду, но та стала сопротивляться и один раз даже отбросила спасателей. Однако те в итоге смогли схватить морскую хищницу за хвост, развернуть мордой в сторону океана, а затем столкнуть в воду. После этого акула уплыла под аплодисменты своих спасителей и очевидцев.

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Длина акул-мако может достигать 4,5 метров. Они обитают в водах как умеренных, так и тропических морей, и считаются одними из самых быстрых акул на планете. При бросках мако могут разгоняться до 74 км/ч и прыгать из воды на высоту до шести метров.

Ранее сообщалось, что крупная акула-мако запрыгнула на чартерную рыболовную яхту с пятью рыбаками вблизи города Витианга (Новая Зеландия).