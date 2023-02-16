В США подросток спас водителя и собаку из ледяного озера

Мужчина со своим питомцем провалился под лед в автомобиле.

В штате Айова (США) 17-летний Джо Сэлмон спас 83-летнего Томаса Ли и его собаку по кличке Купер из ледяного озера. Подросток вместе с матерью рыбачил на озере Восточное Окободжи и наблюдал за гонками снегоходов: в какой-то момент Сэлмон увидел, как автомобиль падает в воду. Джо сразу же сообщил о происходящем в службу спасения, а сам без колебаний бросился в озеро — вместе с ним на подмогу кинулись еще четверо мужчин. Подросток добрался до автомобиля, который провалился под лед, и залез на капот.

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Однако Сэлмон не смог открыть двери машины, а все ее окна были закрыты. Тогда один из мужчин протянул подростку нож, с помощью которого тот смог разбить заднее стекло и вытащить из салона собаку. Затем вместе со своим помощником Джо достал и водителя, которого сразу же передали прибывшим на место врачам. Ни пенсионер, ни собака не пострадали, а Джо Сэлмон отделался небольшими порезами и продолжил рыбачить, поймав в тот день двух рыб.

«Я счастлив, что с пенсионером и его собакой все в порядке. Я никогда не делал ничего подобного», — признался Сэлмон.

Ранее сообщалось, что в городе Кахраманмараш (Турция) собака породы бордер-колли из Башкирии спасла пять человек, которые после землетрясения оказались под обломками.