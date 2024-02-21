В США поймали контрабандиста с тремя питонами в штанах

Мужчина получил условный срок и штраф в пять тысяч долларов.

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Американские пограничники поймали 38-летнего контрабандиста Калвина Баутисту, который пытался нелегально вывезти трех питонов из Канады. Баутиста — житель Нью-Йорка — купил змей в Монреале за 2,5 тысячи долларов (230,7 тысяч рублей). Он поместил питонов-подростков в специальные контейнеры, которые прикрепил ко внутренней стороне бедер под штанами. После этого Баутиста сел на рейсовый автобус и поехал домой.

Однако пограничники раскусили мужчину и задержали его, поскольку в США нельзя ввозить опасных для людей животных без соблюдения правил перевозки и надлежащих документов. У Баутисты конфисковали змей, а он сам получил год условного заключения и штраф в пять тысяч долларов (461 тысяча рублей).

Ранее сообщалось, что бикини-модель и ученая из штата Флорида (США), 26-летняя Рози Мур, достала полутораметрового аллигатора из желудка огромного темного тигрового питона в своей лаборатории.