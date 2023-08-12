В США поймали медведицу-рецидивистку, которая вламывалась в дома американцев

Всего она посетила 21 дом в Калифорнии.

Печально знаменитая медведица по кличке «Хэнк Танк» была поймана на озере Тахо после того, как она вторглась в 21 дом местных жителей за последний год. Животное перевезут в Колорадо, если ее ветеринарная проверка пройдет успешно.

Город Саут-Лейк-Тахо страдает от медвежьих вторжений в дома уже немало времени. За последний год было зафиксировано уже 152 сообщения о конфликтном поведении животных, включая 28 вторжений в дома. Изначально предполагалось, что в дома вламывался самец медведя. Но потом специалисты провели тесты ДНК пойманной медведицы и поняли, что за 21 инцидент ответственность лежит именно на ней.

Медведицу отслеживали с 2022 года, и, когда в марте 2023 года она была обнаружена под домом в Саут-Лейк-Тахо вместе с тремя детенышами, специалисты обездвижили ее, собрали ее ДНК и прикрепили ушную бирку и ошейник для спутникового слежения.

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Медведица потеряла спутниковый ошейник в мае, но ее ДНК помогла властям подтвердить, что именно она несет ответственность за вторжение в дома и повреждение имущества. В пресс-релизе говорится, что обычно специалисты не перемещают животных, которые проявляют «конфликтное поведение», а усыпляют их. Однако в этом случае специалисты одобрили транспортировку животного в парки и дикую природу Колорадо, чтобы «защитить медвежью семью».

Три детеныша медведицы были переданы в Службу спасения дикой природы округа Сонома для ветеринарной оценки, которая показала, что один из детенышей серьезно пострадал в результате столкновения с автомобилем. Он по-прежнему подвижен, и перед тем, как детеныши смогут переехать в приют, CDFW надеется, что «они смогут отучиться от негативного поведения, которому научились у матери, и вернутся в дикую природу».